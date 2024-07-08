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Новости Татарстана и Казани
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В Казани задержали четверых парней, которые насмерть забили приятеля из-за телевизора
В Казани полиция оперативно задержала группу молодых людей, подозреваемых в нанесении тяжких телесных повреждений со смертельным исходом, сообщили в пресс-службе МВД России по РТ.
Инцидент произошел, когда четверо молодых людей пришли ночью к своему знакомому, чтобы забрать оставленный у него на хранение телевизор. Не найдя технику, они избили хозяина дома. В результате полученных травм мужчина скончался на месте.
О происшествии в полицию сообщил другой знакомый погибшего, обнаруживший тело. На место немедленно прибыла следственно-оперативная группа.
Благодаря оперативным действиям сотрудников уголовного розыска отдела полиции «Авиастроительный», подозреваемые были быстро задержаны. Ими оказались четверо местных жителей в возрасте от 17 до 22 лет.
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