В Казани задержали четверых парней, которые насмерть забили приятеля из-за телевизора

В Казани полиция оперативно задержала группу молодых людей, подозреваемых в нанесении тяжких телесных повреждений со смертельным исходом, сообщили в пресс-службе МВД России по РТ.

Инцидент произошел, когда четверо молодых людей пришли ночью к своему знакомому, чтобы забрать оставленный у него на хранение телевизор. Не найдя технику, они избили хозяина дома. В результате полученных травм мужчина скончался на месте.

О происшествии в полицию сообщил другой знакомый погибшего, обнаруживший тело. На место немедленно прибыла следственно-оперативная группа.

Благодаря оперативным действиям сотрудников уголовного розыска отдела полиции «Авиастроительный», подозреваемые были быстро задержаны. Ими оказались четверо местных жителей в возрасте от 17 до 22 лет.