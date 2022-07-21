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Ру Тат
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Происшествия
21 июля 2022  08:05
Полина Шевчук

В Казани задержали челнинца, который обманывал бабушек по телефону

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В Казани полицейские с поличным задержали 19-летнего уроженца Челнов, подозреваемого в серии мошенничеств, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе УМВД России по Казани.

Как было установлено, 18 июля пожилой жительнице Казани позвонили незнакомцы и сообщили, что ее дочь попала в ДТП. Чтобы ей помочь было необходимо передать 150 тыс. рублей. Бабушка собрала деньги, и через некоторое время за ними приехал молодой человек. В этот момент он был задержан полицейскими.

По данному факту в отделе полиции «Авиастроительный» было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

«Установлено, что подозреваемый причастен еще к шести эпизодам аналогичной противоправной деятельности на территориях Елабуги и Набережных Челнов. В настоящее время расследование уголовного дела продолжается», – пояснил руководитель пресс-службы УМВД России по Казани Рафаэль Сагдиев. 

#Мошенничество #аферисты #УМВД России по г.Казани
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