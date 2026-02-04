В Казани задержали автомобиль, принадлежащий фирме, с долгами по штрафам 170 тыс. рублей

В Казани задержали автомобиль с долгами по штрафам размером более 170 тысяч рублей.

Как сообщили в Госавтоинспекции Казани, на Мамадышском тракте внимание сотрудников привлек подозрительный Hyundai Solaris. Машину остановили, а при проверке документов выяснилось, что машина принадлежит юридическому лицу, накопившему огромные долги общей суммой 177 250 рублей, из которых 17 250 рублей – неоплаченные штрафы.

Автомобиль был арестован и отправлен на спецстоянку.