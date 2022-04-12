В Казани задержали аферистов, похитивших 53 млн под видом обучения игре на криптобирже

В Казани сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции и Следственной части Главного следственного Управления МВД по РТ пересекли деятельность преступного сообщества, организованного жителями города Самары и Ульяновской области, сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

По данным следствия, аферисты действовали на территории республики с начала 2017 года и по октябрь 2021. Они зарегистрировали три фирмы, которые должны были обучать игре на криптобирже и финансовой грамотности. Офисы компании размещались в бизнес-центрах в самом центре Казани.

Мошенники купили базу телефонных номеров татарстанцев и рассылали им сообщения о якобы выигранных сертификатах на 300 долларов на обучение. Когда клиент первые приходил в офис, сотрудники компании полностью изучали его финансовое положение, кредитную историю, после чего предлагали обучение игре на бирже, предоставляя специальную программу и котировки валют, акций и золота. Когда клиент втягивался, аферисты уговаривали его вкладывать по 5 тыс. долларов. Кто не имел такой финансовой возможности, помогали получить кредит.

Как выяснилось, что программное обеспечение не имело выхода на биржу, а лишь имитировало биржевую активность. Криптокошельком, привязанным к программе, управляли злоумышленники. А средства, которые на него переводили клиенты, сразу отправлялись на счета аферистов.

Потерпевшими по делу признаны более 80 человек. Ущерб от их действий превысил 53 млн рублей. У полицейских есть основания предполагать, что преступное сообщество действовало и за пределами Казани.

Четверо обвиняемых помещены под стражу, еще двое находятся под домашним арестом.

