В Казани задержали аферистов, похищавших у людей деньги под предлогом компенсаций за БАДы

В Казани полицейские задержали группу молодых людей, которых подозревают в мошенничестве. Они обзванивали людей и сообщали, что купленные ими препараты и БАДы якобы оказались непригодными, в связи с чем им полагается компенсация. После этого, желая ее получить, жертвы аферистов оплачивали «услуги» по оформлению документов, комиссию, страховку или налог.

«На след аферистов оперативникам Управления уголовного розыска МВД по Республике Татарстан удалось выйти в декабре прошлого года. Полицейские обнаружили частный дом, откуда сообщники осуществляли звонки жителям различных субъектов Российской Федерации. В результате оперативно-розыскных мероприятий задержаны предполагаемый организатор криминальной схемы и трое соучастников. Один из сообщников объявлен в федеральный розыск», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Как признались задержанные, телефоны и сим-карты, а также список номеров для обзвона им предоставляли организаторы. Каждый из звонивших получал долю в 25% от полученных у жертв денег.

Сумма ущерба превышает 11 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Двое из задержанных находятся под подпиской о невыезде, еще один – под домашним арестом. Расследование дела продолжается.