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Новости Татарстана и Казани
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В Казани задержали аферистов, кравших деньги россиян при помощи сим-фермы на колесах
Как сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк, зарубежные мошенники использовали сим-ферму на колесах для хищений денег у российских жителей.
В Казани мобильная сим-ферма работала в течение нескольких недель.
В полицию доставили ранее судимого за мошенничество жителя Новосибирска. Он действовал по указанию анонимного куратора и обеспечивал работу спецоборудования, которое позволяло подменять номера зарубежных абонентов на российские. Мошенники использовали сим-бокс, GSM-шлюз и роутеры, которые спрятали в сабвуфере.
Мужчина приезжал в указанные куратором места, на время активировал установленное в машине оборудование, а затем выключал его и переезжал на другое место.
Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».
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