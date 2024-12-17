В Казани задержали аферистов, кравших деньги россиян при помощи сим-фермы на колесах

Как сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк, зарубежные мошенники использовали сим-ферму на колесах для хищений денег у российских жителей.

В Казани мобильная сим-ферма работала в течение нескольких недель.

В полицию доставили ранее судимого за мошенничество жителя Новосибирска. Он действовал по указанию анонимного куратора и обеспечивал работу спецоборудования, которое позволяло подменять номера зарубежных абонентов на российские. Мошенники использовали сим-бокс, GSM-шлюз и роутеры, которые спрятали в сабвуфере.

Мужчина приезжал в указанные куратором места, на время активировал установленное в машине оборудование, а затем выключал его и переезжал на другое место.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».