В Казани задержали афериста, который обманул пожилых людей на 600 тысяч рублей

В Казани местного жителя подозревают в мошенничестве в отношении нескольких пенсионерок, сообщили в пресс-службе УМВД России по Казани.

В правоохранительные органы обратились три пожилые женщины. Все три стали жертвами аферистов, и во всех случаях злоумышленники для выманивания денег использовали предлог «Ваш родственник попал в ДТП».

Так, 14 февраля одной из жительниц Казани позвонила плачущая девушка, которая представилась ее внучкой. Девушка передала трубку якобы следователю и тот сообщил, что для урегулирования вопроса с близкими пострадавшего, чтобы ее сын смог избежать уголовной ответственности, нужна крупная сумма денег. В результате пенсионерка передала 200 тысяч рублей, за средствами приехал курьер.

Уже после того, как женщина отдала деньги, она созвонилась с сыном и узнала, что никакой аварии не было. В двух других случаях аферисты действовали по такому же сценарию.

Полицейским удалось в кратчайшие сроки выйти на след злоумышленника. 31-летнего курьера задержали, и он признался, что забирал деньги у пенсионерок. Общая сумма ущерба составила 600 тысяч рублей.

По данным фактам возбудили уголовные дела о мошенничестве. Правоохранители устанавливают, не было ли еще эпизодов преступной деятельности.