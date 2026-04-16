Происшествия 16 апреля 2026 17:14

В Казани задержали 7 новых граждан РФ, которые уклонялись от службы в армии

В Казани задержали 7 новых граждан РФ, которые уклонялись от службы в армии

Сегодня в Казани прошел рейд по стройплощадкам. Искали новых граждан России, получивших паспорт, но еще не вставших на учет в военкомате.

Как сообщили в 384-м военном следственном отделе СК России, всего проверили 26 человек. Семь из них оказались нарушителями. Их доставили в военные комиссариаты Казани.

Отмечается, что подобные мероприятия регулярно проводятся в Татарстане и соседней Чувашии, а более 500 мигрантов, получивших гражданство РФ, были поставлены на воинский учет в военкоматах республики.

В Татарстане завершается этап строительства дублера трассы Казань – Оренбург

В Татарстане завершается этап строительства дублера трассы Казань – Оренбург

15 апреля 2026
В Казани представили первый том «Антологии татарской поэзии»

В Казани представили первый том «Антологии татарской поэзии»

15 апреля 2026
