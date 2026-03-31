Происшествия 31 марта 2026 09:12

В Казани задержали 6 новых граждан РФ, которые уклонялись от службы в армии

Фото: снимок из видео 384-го военного следственного отдела по гарнизону СК России

Сегодня в Казани проверили стройплощадки, чтобы найти новых граждан России, кто получил паспорт, но еще не встал на воинский учет.

Согласно информации, предоставленной 384-м военным следственным отделом СК России по гарнизону, проверке подверглись 12 человек. Среди них выявили 6 человек, которые, нарушая закон, не встали на воинский учет. Уклонистов доставили в военные комиссариаты Казани.

В ведомстве подчеркнули, что подобные мероприятия систематически проводятся как в Татарстане, так и в Чувашии. За прошедший и текущий годы более 500 мигрантов, получивших российское гражданство, были поставлены на воинский учет в военкоматах республики.

В топе
В ряде домов Авиастроительного и Московского районов Казани на сутки отключат воду

В ряде домов Авиастроительного и Московского районов Казани на сутки отключат воду

30 марта 2026
В Лениногорском районе реализуется комплексное обновление социальной инфраструктуры

В Лениногорском районе реализуется комплексное обновление социальной инфраструктуры

30 марта 2026
