В Казани задержали 21-летнего дрифтера, катавшегося без страховки

В Казани наказали водителя Mercedes, устроившего опасный дрифт на Горьковском шоссе. Как сообщили в Госавтоинспекции Татарстана, инцидент произошел 30 января около двух часов ночи.

Сотрудники ведомства обнаружили видео с нарушениями в соцсетях и установили личность водителя – им оказался 21-летний молодой человек, к тому же не являющийся собственником автомобиля. На него составили протоколы за опасное вождение и отсутствие страховки.

Кроме штрафов, в действиях водителя обнаружены признаки уголовного преступления – создания угрозы безопасности на дороге. Он был доставлен в районный отдел полиции для дальнейшего разбирательства.