news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Происшествия 3 февраля 2026 18:10

В Казани задержали 21-летнего дрифтера, катавшегося без страховки

Читайте нас в
Телеграм

В Казани наказали водителя Mercedes, устроившего опасный дрифт на Горьковском шоссе. Как сообщили в Госавтоинспекции Татарстана, инцидент произошел 30 января около двух часов ночи.

Сотрудники ведомства обнаружили видео с нарушениями в соцсетях и установили личность водителя – им оказался 21-летний молодой человек, к тому же не являющийся собственником автомобиля. На него составили протоколы за опасное вождение и отсутствие страховки.

Кроме штрафов, в действиях водителя обнаружены признаки уголовного преступления – создания угрозы безопасности на дороге. Он был доставлен в районный отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

#гаи #дрифт в казани
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Каток, елка-гигант и световые инсталляции: чей зимний двор станет лучшим в Татарстане

Каток, елка-гигант и световые инсталляции: чей зимний двор станет лучшим в Татарстане

3 февраля 2026
Файлы Эпштейна: фигуранты скандала и последствия для мировой политики

Файлы Эпштейна: фигуранты скандала и последствия для мировой политики

3 февраля 2026