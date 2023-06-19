В Казани задержали 18-летнюю девушку, которая работала курьером телефонных аферистов

Полицейские задержали 18-летнюю девушку, которая работала курьером телефонных мошенников. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД Казани.

Как удалось выяснить, девушка работала по стандартной схеме. В середине июня мошенники позвонили 85-летнему мужчине и сообщили, что его дочь попала в больницу. Доверчивый пожилой мужчина поверил аферистам и согласился передать имеющиеся деньги. Таким образом девушка-курьер забрала у него 130 тысяч рублей.

В кратчайшие сроки правоохранителям удалось задержать курьера. 18-летняя девушка была задержана в результате совместной работы сотрудников уголовного розыска и полицейских отдела «Гагаринский».

В настоящее время в отношении 18-летнего курьера возбудили уголовное дело за мошенничество. Расследование дела продолжается.