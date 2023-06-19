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В Казани задержали 18-летнюю девушку, которая работала курьером телефонных аферистов
Полицейские задержали 18-летнюю девушку, которая работала курьером телефонных мошенников. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД Казани.
Как удалось выяснить, девушка работала по стандартной схеме. В середине июня мошенники позвонили 85-летнему мужчине и сообщили, что его дочь попала в больницу. Доверчивый пожилой мужчина поверил аферистам и согласился передать имеющиеся деньги. Таким образом девушка-курьер забрала у него 130 тысяч рублей.
В кратчайшие сроки правоохранителям удалось задержать курьера. 18-летняя девушка была задержана в результате совместной работы сотрудников уголовного розыска и полицейских отдела «Гагаринский».
В настоящее время в отношении 18-летнего курьера возбудили уголовное дело за мошенничество. Расследование дела продолжается.
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