В Казани заделали трещину в дороге и запустили движение по улице Фучика

Движение транспорта на участке дороги вблизи перекрестка улиц Фучика и Ломжинской в Казани запущено, сообщила пресс-служба городской мэрии. Ночью дорогу закрывали из-за трещины.

Накануне сообщалось, что специалисты обследовали дорогу. По их данным, на дороге размыло грунт, поэтому планировалось вскрыть верхнее покрытие и заделать возможные трещины и провалы щебенкой.

«Движение запустили. О дальнейших планах работ сообщим отдельно», – отметили в пресс-службе мэрии.

Продолжить восстановительные работы планируется уже после того, как будут подготовлены альтернативные пути объезда.

