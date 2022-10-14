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Ру Тат
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Транспорт
14 октября 2022  08:42

В Казани заделали трещину в дороге и запустили движение по улице Фучика

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Движение транспорта на участке дороги вблизи перекрестка улиц Фучика и Ломжинской в Казани запущено, сообщила пресс-служба городской мэрии. Ночью дорогу закрывали из-за трещины. 

Накануне сообщалось, что специалисты обследовали дорогу. По их данным, на дороге размыло грунт, поэтому планировалось вскрыть верхнее покрытие и заделать возможные трещины и провалы щебенкой.

«Движение запустили. О дальнейших планах работ сообщим отдельно», – отметили в пресс-службе мэрии.

Продолжить восстановительные работы планируется уже после того, как будут подготовлены альтернативные пути объезда.
 

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