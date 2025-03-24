В Казани заболеваемость гриппом и ОРВИ превышает эпидпорог на 11%

Фото: © «Татар-информ»

В Казани наблюдается рост заболеваемости гриппом и ОРВИ. На 11-й неделе (с 10 по 16 марта) зарегистрировано 9,8 тыс. случаев, что на 11% выше эпидемиологического порога. Об этом сообщила и.о. начальника Управления здравоохранения Казани Гульнара Гайфуллина на деловом понедельнике.

Особенно высокий уровень заболеваемости наблюдается среди взрослых – почти на 30% выше эпидпорога. В то же время заболеваемость детей в возрасте 0-2 лет ниже показателя на 38%, 3-6 лет— на 41%, 7-14 лет — на 39%.

Положительная динамика отмечается в ситуации с коронавирусом – заболеваемость снизилась почти в два раза. Также стабилизировалась ситуация с корью – за три месяца этого года в Казани зарегистрировано всего три случая. Ожидается, что с началом каникул заболеваемость ОРВИ и гриппом также снизится.

«Хотелось бы порекомендовать жителям нашего города при наличии признаков ОРВИ оставаться дома, не заниматься самолечением, вызвать врача на дом. Также необходимо соблюдать респираторный этикет и гигиену рук, поддерживать иммунитет, употребляя в пищу как можно больше продуктов, содержащих витамин С. Весенняя погода обманчива, ранний переход на легкую одежду может способствовать переохлаждению и развитию простудных заболеваний. Берегите себя и будьте здоровы», – призвала Гульнара Гайфуллина.