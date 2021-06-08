В Казани за время рейда приставы взыскали 700 тысяч рублей с автомобилистов-должников

В Авиастроительном районе Казани приставы вместе с сотрудниками ГИБДД устанавливали должников при помощи комплекса «Дорожный пристав», сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе УФССП России по РТ.

За четыре часа рейда остановили 24 автолюбителей, каждый из которых погасил долги на месте. Например, водитель Mercedes выплатил 83 тысячи рублей, чтобы не продолжить путь пешком. Еще один водитель погасил долг в размере 172 тысячи рублей.

Кроме того, к мобильному посту сам подъехал один из местных жителей, который желал оплатить задолженность по налогам в 38 тысяч рублей.

УФССП России по РТ напоминает, что погасить долги можно на сайте ведомства или в мобильном приложении ФССП России, а также на портале Госуслуг. Приставы вправе наложить арест на имущество при долге свыше трех тысяч рублей.