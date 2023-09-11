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Руc Тат
Общество 11 сентября 2023 09:55

В Казани за время купального сезона спасено на воде девять человек

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На пляжах Казани за время купального сезона спасли девятерых человек. Также была оказана первая помощь 578 посетителям мест отдыха. Об этом сообщил начальник Управления гражданской защиты города Сергей Чанкин на деловом понедельнике в мэрии.

«За период работы спасателей на городских пляжах и местах отдыха не было допущено гибели людей», — отметил докладчик.

Чанкин добавил, что все несчастные случаи на водных объектах произошли в неорганизованных для купания местах: на реке Казанке, озере Средний Кабан и озерах на территории садовых некоммерческих товариществ, а также в неорганизованной части озера Комсомольское.

#купальный сезон #Казань #спасатели #Деловой понедельник
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