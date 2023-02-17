В Казани за убийства и похищение перед судом предстанут 7 членов ОПГ «Тукаевские»

Первый зампрокурора РТ утвердил обвинительное заключение в отношении семерых жителей Казани в возрасте от 45 до 53 лет, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

По версии следователей, в период с 1992 по 1993 год внутри ОПГ «Тукаевские» образовалась одноименная банда, и в январе 1933 года 53-летний лидер группы приказал трем активным участникам убить предпринимателя, который захотел выйти из-под криминального влияния. Жертву киллеры подкараулили у лифта в подъезде дома на Чуйкова. Предприниматель был убит выстрелом из охотничьего ружья.

В 1996 году лидер ОПГ поссорился с одним из членом банды. В начале следующего года несколько участников преступной группы организовали убийство коллеги. Один из киллеров выстрелил ему в голову на лестничной площадке дома на Габишева.

В 1999 году лидер ОПГ попытался выманить у экс-директора КСК КГУ «УНИКС» часть прибыли, а после отказа договорился с активным участником «Хади Такташ» о ликвидации мужчины. Киллер подкараулил жертву ночью, когда тот вышел из дома и село в автомобиль. В мужчину выстрелили несколько раз, но благодаря своевременно оказанной помощи ему удалось выжить.

Кроме того, в 1997 году участники группировки «Даниловские», которые входили в состав ОПГ «Тукаевские», похитили одного из членов банды «Ново-Татарские» и удерживали на чердаке дома на улице Габдуллы Тукая, избивая жертву железными прутьями. Мужчину бросили у здание городской больницы №5, где он скончался от полученных травм.

В 2002 году «Даниловские» обратились к лидеру «Тукаевских» за помощью у устранении одного из соучастников, который ранее был изгнан из группы за употребление наркотиков. Два киллера расстреляли его в его машине, припаркованной у дома на Академика Парина.

Семерых членов ОПГ «Тукаевские» обвиняют в бандитизме, убийстве двух и более человек по предварительному сговору, в покушении на убийство, похищении человека, незаконном хранении оружия и умышленном убийстве при отягчающих обстоятельствах.