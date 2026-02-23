news_header_top
Происшествия 23 февраля 2026 13:42

В Казани за три года зафиксировано почти 300 случаев отравления газом

В Казани за последние три года зафиксировано 296 случаев отравления угарным газом, в результате которых пострадал 401 человек. Об этом сообщает мэрия города.

«Газ не имеет цвета и запаха и образуется при работе колонок, плит и других приборов при нехватке воздуха. Во многих старых домах естественная вентиляция нарушена», – отмечают в мэрии.

В 2026 году в 37 домах Казани планируется модернизировать газовое оборудование и системы вентиляции. Однако, как отмечают городские власти, безопасность во многом зависит от самих жителей.

«Мы понимаем, что эта проблема есть, и человеческий фактор непобедим. Самый простой способ выжить – открыть форточку», – отметил замруководителя исполкома Казани Искандер Гиниятуллин.

#чп казань #отравление газом
