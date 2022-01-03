В новогодние праздники городские службы в Казани вывезли в полтора раза больше мусора

За три новогодних дня — с 31 декабря по 2 января — в Казани было вывезено в полтора раза больше мусора по сравнению с обычными днями. Об этом рассказал гендиректор ООО «УК "ПЖКХ"» Сергей Богатов.

«Как правило, первые дни праздников люди находятся дома, увеличение количества отходов начинается со 2 января <...> Сегодня ожидаем пиковую загрузку, прогнозируем порядка 20 тыс. кубов мусора за день», — отметил Богатов.

Всего за три дня было вывезено 46 тыс. кубов мусора. Мусоровозы выполняют дополнительные рейсы, чтобы справиться с объемом. Богатов рассказал, что было увеличено количество диспетчеров, чтобы оперативно решать возникающие проблемы.

Руководитель исполкома Казани Рустем Гафаров поручил обратить особое внимание на вывоз мусора в частном секторе.

«Если где-то есть замечания, какие-то нарекания, в том числе в социальных сетях, то нужно очень быстро их отрабатывать, привлекать внепланово сотрудников», — цитирует Гафарова мэрия Казани.