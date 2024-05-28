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Происшествия 28 мая 2024 12:04

В Казани за тонировку задержали водителя, который 51 раз привлекался за нарушения ПДД

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25 мая 2024 года сотрудниками ГИБДД Управления МВД по Казани на улице Батурина был остановлен автомобиль Mercedes под управлением 22-летнего местного жителя. Водитель эксплуатировал машину с тонированными передними боковыми стеклами, светопропускаемость которых не соответствовала техническому регламенту, рассказали в ведомстве.

Несмотря на 4-летний стаж вождения, молодой человек уже 51 раз привлекался к административной ответственности. В этот раз на него были составлены протоколы за избыточную тонировку и невыполнение требований сотрудника полиции.

С автомобиля сняли тонировку на месте. Однако, учитывая повторный характер правонарушения, а также неповиновение полицейским, водителя доставили в территориальный отдел полиции.

Вахитовский районный суд Казани назначил нарушителю административное наказание в виде 5 суток ареста.

#тонировка автомобиля
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