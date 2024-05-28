В Казани за тонировку задержали водителя, который 51 раз привлекался за нарушения ПДД

25 мая 2024 года сотрудниками ГИБДД Управления МВД по Казани на улице Батурина был остановлен автомобиль Mercedes под управлением 22-летнего местного жителя. Водитель эксплуатировал машину с тонированными передними боковыми стеклами, светопропускаемость которых не соответствовала техническому регламенту, рассказали в ведомстве.

Несмотря на 4-летний стаж вождения, молодой человек уже 51 раз привлекался к административной ответственности. В этот раз на него были составлены протоколы за избыточную тонировку и невыполнение требований сотрудника полиции.

С автомобиля сняли тонировку на месте. Однако, учитывая повторный характер правонарушения, а также неповиновение полицейским, водителя доставили в территориальный отдел полиции.

Вахитовский районный суд Казани назначил нарушителю административное наказание в виде 5 суток ареста.