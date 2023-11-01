В Казани за тонировку Rolls-Royce на водителя составили административный протокол

Сегодня в Казани автоинспекторы составили очередной административный протокол на водителя, который находился за рулем слишком тонированного автомобиля, сообщили в городской Госавтоинспекции.

32-летний мужчина управлял Rolls-Royce с нанесенными на передние и боковые стекла цветные пленки, светопропускаемость которых техническому регламенту о безопасности автомобилей не соответствовала.

По данному факту на мужчину составили административный материал и потребовали, чтобы он прекратил противоправные действия.

Госавтоинспекция благодарит всех неравнодушных граждан, проявляющих принципиальную позицию в отношении граждан нарушающих ПДД РФ, а также обращается ко всем водителям и призывает привести свои автомобили в соответствие техническому регламенту о безопасности транспортных средств, ведь от этого может зависеть здоровье, а порой и жизнь участников дорожного движения.