В Казани за сутки задержали шестерых пьяных водителей, еще троих – без прав

В Казани за сутки задержали шестерых пьяных водителей. Об этом сообщает городская Госавтоинспекция.

За прошедшие сутки в городе зарегистрировано 329 ДТП, одно из которых обошлось с пострадавшим. Кроме того, инспекторы остановили троих водителей, которые находились за рулем без водительских удостоверений.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что суд назначил наказание водителю, который повторно попался пьяным за рулем. Ему назначили наказание в виде 240 часов исправительных работ и лишили прав на полтора года.

Согласно материалам дела, Сергей Волостнов был задержан в сентябре 2025 года за управление автомобилем в состоянии опьянения. На тот момент он уже был лишен прав за аналогичное нарушение, совершенное в 2023 году.