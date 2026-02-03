news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Происшествия 3 февраля 2026 10:30

В Казани за сутки задержали шестерых пьяных водителей, еще троих – без прав

Читайте нас в
Телеграм

В Казани за сутки задержали шестерых пьяных водителей. Об этом сообщает городская Госавтоинспекция.

За прошедшие сутки в городе зарегистрировано 329 ДТП, одно из которых обошлось с пострадавшим. Кроме того, инспекторы остановили троих водителей, которые находились за рулем без водительских удостоверений.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что суд назначил наказание водителю, который повторно попался пьяным за рулем. Ему назначили наказание в виде 240 часов исправительных работ и лишили прав на полтора года.

Согласно материалам дела, Сергей Волостнов был задержан в сентябре 2025 года за управление автомобилем в состоянии опьянения. На тот момент он уже был лишен прав за аналогичное нарушение, совершенное в 2023 году.

#пьяные водители #дтп с пьяным водителем #гаи
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Раис Татарстана исполнил мечту Алены Дрожиной из Лисичанска

Раис Татарстана исполнил мечту Алены Дрожиной из Лисичанска

2 февраля 2026
Трамп заявил, что Моди согласился отказаться от поставок российской нефти

Трамп заявил, что Моди согласился отказаться от поставок российской нефти

2 февраля 2026