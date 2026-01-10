news_header_top
Общество 10 января 2026 11:26

В Казани за сутки вывезли 24 тыс. тонн снега

В Казани за сутки вывезли 24 тыс. тонн снега
Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

В Казани за последние сутки с улиц города вывезли 24 тыс. тонн снега. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

На уборке дорог было задействовано 968 единиц спецтехники и 661 рабочий. Для обработки улиц противогололедными материалами использовали 104 тонны реагента и 300 тонн песко-соляной смеси.

По данным комитета внешнего благоустройства, сегодня днем на уборку выйдут 488 единиц техники и 560 дорожных рабочих. С начала зимы с улиц города уже вывезено более 278 тысяч тонн снега, а на обработку дорог использовано 28,1 тысячи тонн противогололедных материалов.

Мэрия просит горожан парковаться ответственно – машины, оставленные вдоль дорог, мешают работе спецтехники. Замечания по уборке дорог и тротуаров можно отправлять через телеграм-бот @kznhelpbot или по телефону +7(843)222-72-22.

