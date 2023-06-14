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Новости Татарстана и Казани
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В Казани за сутки сбили двоих детей, которые переезжали зебру на велосипедах
Накануне в Казани сбили двух юных велосипедистов, которые переезжали зебру. Об этом «Татар-информу» сообщили в Госавтоинспекции Казани.
Так, вчера в районе девяти часов утра на улице Беломорской в Казани водитель иномарки сбил 7-летнего велосипедиста, протаранив попутный автомобиль Skoda. По предварительным данным, 26-летний водитель Opel не уступил дорогу и столкнулся с попутным автомобилем Skoda. После чего Opel сбил 7-летнего велосипедиста, который проезжал дорогу на пешеходном переходе. По предварительным данным, ребенок двигался на красный свет светофора. В результате ДТП 7-летний велосипедист и водитель автомобиля Skoda после оказания медицинской помощи отпущены из больницы.
Кроме того, позднее на улице Родины 64-летний водитель отечественной легковушки не уступил дорогу на нерегулируемой зебре и сбил 12-летнего велосипедиста, который пересекал проезжую часть по пешеходному переходу на велосипеде. В результате ДТП подросток после оказания медицинской помощи отпущен из больницы.
Сотрудники Госавтоинспекции призывают родителей юных велосипедистов разъяснять ПДД своим детям прежде чем разрешить им самостоятельные поездки.
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