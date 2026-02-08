В Казани за сутки с улиц вывезли 26,7 тыс. тонн снега

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В Казани за прошедшие сутки на уборку улично-дорожной сети от снега вышли 1088 единиц спецтехники и 634 дорожных рабочих. За это время из города было вывезено 26,7 тыс. тонн снега, сообщает мэрия столицы Татарстана.

По информации ведомства, за первую неделю февраля в Казани выпало 85% месячной нормы осадков. Для обеспечения безопасности дорожного движения в течение суток использовали 1,4 тыс. тонн противогололедных материалов: 597 тонн реагента и 869 тонн песко-соляной смеси.

Сегодня днем на очистке дорог планируют задействовать 552 единицы техники, в том числе 73 комбинированные дорожные машины и 96 тракторных щеток для первоочередных операций – разметания снега и обработки дорог противогололедными средствами. К работам привлекут 520 дорожных работников.

С начала зимнего сезона с городских улиц вывезено 780,7 тысячи тонн снега, израсходовано 47,8 тысячи тонн противогололедных материалов.