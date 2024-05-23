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В Казани за сутки оштрафовали более ста водителей за сильно тонированные авто
Сотрудники ГИБДД Казани провели очередной рейд по выявлению нарушений, связанных с использованием автомобильных стекол с недопустимо низким светопропусканием, сообщили в ведомстве.
Рейд состоялся 22 мая 2024 года. В процессе мероприятия было выявлено 102 нарушения по статье «управление ТС со стеклами, светопропускание которых не соответствует нормам». Кроме того, 4 водителя были доставлены в отдел полиции за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции.
В соответствии с техническим регламентом о безопасности колесных транспортных средств светопропускание ветрового, передних боковых стекол и стекол передних дверей должно быть не менее 70%.
За данное нарушение предусмотрен штраф в размере 500 рублей. Также нарушителям выдается предписание об устранении недостатков в 10-дневный срок. Неисполнение предписания влечет штраф от 2000 до 4000 рублей, административный арест до 15 суток или обязательные работы от 40 до 120 часов.
Из 4 задержанных 22 мая водителей двое были арестованы судом на 3 суток, в отношении остальных решение еще не принято.
ГИБДД призывает всех автовладельцев привести стекла своих машин в соответствие с нормами, так как от этого может зависеть безопасность на дорогах.
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