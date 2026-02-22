news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 22 февраля 2026 12:37

В Казани за сутки очистили от снега и наледи 131 кровлю многоквартирных домов

Читайте нас в
Телеграм

В столице Татарстана продолжаются работы по очистке скатных крыш от снега и наледи. Как сообщает официальный портал города, за прошедшие сутки приведены в порядок 131 кровля. Всего в Казани насчитывается 2 090 скатных крыш, из которых на сегодняшний день очищена почти половина — 1 014 (49% от общего количества).

Наибольшие объёмы работ зафиксированы в Кировском и Московском районах, где за день очистили 62 кровли. В Вахитовском и Приволжском районах привели в порядок 37 крыш, в Советском — 20, в Авиастроительном и Ново-Савиновском — 12.

Параллельно ведётся уборка дворовых территорий. Из 4 177 дворов очищены 3 628, что составляет 87%. В работах задействованы 1 358 дворников и 215 единиц спецтехники.

Напомним, на деловом понедельнике мэр Казани Ильсур Метшин назвал очистку кровель первоочередной задачей после обильных снегопадов. Градоначальник отметил, что из-за перепадов температуры снег становится тяжелее, создавая дополнительную нагрузку на конструкции. Он также обратил внимание, что, хотя ситуация на дорогах улучшилась, уборка дворов продолжает вызывать многочисленные нарекания со стороны жителей.

#Казань #крыша #уборка снега
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Депутат Госдумы Анатолий Иванов назначил участника СВО своим помощником

Депутат Госдумы Анатолий Иванов назначил участника СВО своим помощником

21 февраля 2026
Минниханов назвал Бугульминский район одним из промышленных центров Татарстана

Минниханов назвал Бугульминский район одним из промышленных центров Татарстана

21 февраля 2026