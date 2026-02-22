В Казани за сутки очистили от снега и наледи 131 кровлю многоквартирных домов

В столице Татарстана продолжаются работы по очистке скатных крыш от снега и наледи. Как сообщает официальный портал города, за прошедшие сутки приведены в порядок 131 кровля. Всего в Казани насчитывается 2 090 скатных крыш, из которых на сегодняшний день очищена почти половина — 1 014 (49% от общего количества).

Наибольшие объёмы работ зафиксированы в Кировском и Московском районах, где за день очистили 62 кровли. В Вахитовском и Приволжском районах привели в порядок 37 крыш, в Советском — 20, в Авиастроительном и Ново-Савиновском — 12.

Параллельно ведётся уборка дворовых территорий. Из 4 177 дворов очищены 3 628, что составляет 87%. В работах задействованы 1 358 дворников и 215 единиц спецтехники.

Напомним, на деловом понедельнике мэр Казани Ильсур Метшин назвал очистку кровель первоочередной задачей после обильных снегопадов. Градоначальник отметил, что из-за перепадов температуры снег становится тяжелее, создавая дополнительную нагрузку на конструкции. Он также обратил внимание, что, хотя ситуация на дорогах улучшилась, уборка дворов продолжает вызывать многочисленные нарекания со стороны жителей.