В Казани за сутки дважды вызывали спасателей из‑за застрявших на пальце колец
В Казани за сутки спасатели дважды выезжали на необычные вызовы – людям требовалась помощь, чтобы снять кольца, которые застряли на пальцах. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
На улице Серова кольцо не смогла снять четырехлетняя девочка: палец быстро опух и посинел, а родители справиться сами не смогли. Спасатели аккуратно освободили палец с помощью слесарного инструмента.
Похожий случай произошел на улице Достоевского. Там 69‑летняя женщина также не смогла снять кольцо и обратилась за помощью. Спасатели помогли ей на месте.