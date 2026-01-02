news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Происшествия 2 января 2026 11:23

В Казани за сутки дважды вызывали спасателей из‑за застрявших на пальце колец

Читайте нас в
Телеграм

В Казани за сутки спасатели дважды выезжали на необычные вызовы – людям требовалась помощь, чтобы снять кольца, которые застряли на пальцах. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

На улице Серова кольцо не смогла снять четырехлетняя девочка: палец быстро опух и посинел, а родители справиться сами не смогли. Спасатели аккуратно освободили палец с помощью слесарного инструмента.

Фото: ГУ МЧС России по РТ

Похожий случай произошел на улице Достоевского. Там 69‑летняя женщина также не смогла снять кольцо и обратилась за помощью. Спасатели помогли ей на месте.

#спасатели #Кольцо #Казань #ГУ МЧС по РТ
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
«У нас уникальная страна»: почему Путин объявил 2026-й Годом единства народов России

«У нас уникальная страна»: почему Путин объявил 2026-й Годом единства народов России

1 января 2026
В Татарстане вновь ввели режим беспилотной опасности, аэропорт Казани закрыт

В Татарстане вновь ввели режим беспилотной опасности, аэропорт Казани закрыт

1 января 2026