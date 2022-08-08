В Казани за стихийную торговлю оштрафовали нарушителей на 3 млн рублей

С начала года в Казани Комитет потребрынка демонтировал 216 незаконно размещенных на территории города объектов общей площадью более 2,5 тыс. кв. м. За прошлый год в столице Татарстана снесли 451 объект, но и в этом году город еще может приблизиться к этому показателю, так как работа продолжается, рассказал на деловом понедельнике замруководителя исполкома Ильдар Шакиров.

«Нововведением этого года стал демонтаж объектов мобильной торговли, вендиговых аппаратов», – напомнил Шакиров.

Помимо демонтажа в городе провели более 300 рейдов по ликвидации стихийной торговли. Нарушителей привлекли к ответственности: на них составили 1548 протоколов, а общая сумма наложенных штрафов составляет порядка 3 млн рублей.

«Что касается незаконных объектов – мы боролись, боремся и будем бороться с ними и дальше», – подчеркнул глава исполкома Рустем Гафаров. Он призвал комитет потребрынка обратить внимание также на те киоски, которые хоть и размещены на законных основаниях, но при этом по внешнему облику не соответствуют требованиям города.

«Эти нарушения не красят наш город. Нам нужна цивилизованная торговля», – подчеркнул Гафаров.