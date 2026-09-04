В Казани за сотню с лишним неоплаченных штрафов у водителя забрали BMW

Фото-скриншот: © Госавтоинспекция Татарстана

Проверка документов у водителя BMW привела к изъятию его автомобиля. Об этом сообщает Госавтоинспекция Казани. Выяснилось, что за автомобилистом числятся 117 административных материалов по статье о неуплате штрафов в установленный срок.

На водителя составили административный протокол об управлении автомобилем, на передней части которого установлены световые приборы, не соответствующие требованиям. На место вызвали судебных приставов. Автомобиль изъят и помещен на штрафстоянку.