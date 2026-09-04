news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Происшествия 4 сентября 2026 09:54

В Казани за сотню с лишним неоплаченных штрафов у водителя забрали BMW

Читайте нас в
Телеграм
В Казани за сотню с лишним неоплаченных штрафов у водителя забрали BMW
Фото-скриншот: © Госавтоинспекция Татарстана

Проверка документов у водителя BMW привела к изъятию его автомобиля. Об этом сообщает Госавтоинспекция Казани. Выяснилось, что за автомобилистом числятся 117 административных материалов по статье о неуплате штрафов в установленный срок.

На водителя составили административный протокол об управлении автомобилем, на передней части которого установлены световые приборы, не соответствующие требованиям. На место вызвали судебных приставов. Автомобиль изъят и помещен на штрафстоянку.

#изъяли автомобиль #BMW #госавтоинспекции казани
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое

Скончался заслуженный химик Татарстана и отец мэра Казани Раис Метшин

3 сентября 2026

В центре Казани введут ограничения движения 27 и 28 октября

3 сентября 2026
Новости партнеров