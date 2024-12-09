В Казани за семь лет вдвое выросло количество многодетных семей

В столице Татарстана за последние семь лет вдвое увеличилось количество многодетных семей. Об этом на деловом понедельнике сообщил руководитель исполкома города Рустем Гафаров.

В 2017 году многодетных семей насчитывалось 7,5 тыс., а в 2024 году показатель вырос почти до 15 тыс. Из них примерно 13 тыс. семей имеют троих детей, а около 1,4 тыс. — четверых и более.

«В этом году утвержден единый статус многодетных семей. Это семья, воспитывающая трех и более детей. Раньше в разных регионах по-разному его определяли», — уточнил Гафаров.

В январе 2024 года вступил в силу указ Президента РФ Владимира Путина о едином статусе многодетных семей на территории России. Многодетными теперь считаются семьи, воспитывающие троих и более детей в возрасте до 18 лет.