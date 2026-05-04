В Казани за пять лет число ДТП сократилось на 20%

За последние пять лет в Казани значительно снизилась аварийность. Количество ДТП уменьшилось на 20,4%, число раненых – на 17,6%, а погибших – на 15,8%. Такие данные на деловом понедельнике в мэрии столицы РТ привел заместитель руководителя исполкома города Ильдар Шакиров.

За прошлый год в столице Татарстана произошло 1217 аварий с пострадавшими, в которых 32 человека погибли и 1456 получили травмы. Для сравнения: годом ранее (в 2024-м) было зарегистрировано 1279 ДТП с 38 жертвами и 1517 пострадавшими.

Шакиров подчеркнул, что основной причиной гибели людей по-прежнему являются наезды на пешеходов, и призвал горожан строже соблюдать правила дорожной безопасности.

Кроме того, в ходе мониторинга 2025 года выявлено 66 аварийно опасных участков. В планах – установка двух новых светофоров (на пересечении улиц Спартаковской и Ипподромной, а также у дома №53а на улице Фучика), дополнительных технических средств, проекционных зебр и «лежачих полицейских».