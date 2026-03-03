В Казани за прошлый год зарегистрировали почти 10 тысяч собак

В 2025 году на учёт в Казани поставлено 9 794 собаки. Регистрация проводится в рамках обязательных требований, действующих в республике с 1 января 2025 года. Данные о каждом животном вносятся в Федеральную государственную информационную систему «ВетИС», сообщает официальный портал Казани.

Постановка на учёт осуществляется через чипирование. Под кожу собаки в области холки вводится микрочип размером с рисовое зерно с уникальным 15-значным номером. Ветеринар считывает код сканером и заносит информацию о питомце и его владельце в систему. До 1 мая регистрация проводится бесплатно.

Для оформления необходимы паспорт гражданина РФ с отметкой о регистрации, ИНН, СНИЛС и ветеринарный паспорт собаки. При его отсутствии документ оформят непосредственно в клинике.

Обязательная регистрация домашних животных в Татарстане введена с 1 июля 2025 года. Закон, подписанный Раисом РТ 25 декабря 2024 года, отменил прежний уведомительный порядок. Дополнительные требования к содержанию животных утверждены постановлением Кабинета Министров РТ от 26 декабря 2024 года.