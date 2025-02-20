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Экономика 20 февраля 2025 16:16

В Казани за прошлый год отремонтировали 179 многоквартирных домов

За 2024 год в столице Татарстана отремонтировали 179 многоквартирных домов, в которых проживают 50 тыс. человек, почти за 3 млрд рублей. Об этом заявил глава города Ильсур Метшин на отчетной сессии Казгордумы.

«Напомню, 18 лет назад в Казани на заседании Государственного совета Российской Федерации под руководством Владимира Владимировича Путина было принято судьбоносное решение о ликвидации кричащей для всей страны проблемы», – заявил Метшин.

По словам мэра, за этот период в городе капитально отремонтировано более 4 тыс. домов, что позволило улучшить условия проживания 604 тыс. жителей Казани.

#ремонт домов #Казань #Ильсур Метшин
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