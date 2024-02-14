В Казани за похищение человека и грабеж перед судом предстанут пятеро местных жителей

В Казани перед судом предстанут пятеро местных жителей, обвиняемых в похищении и грабеже, сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий.

По версии следствия, обвиняемые, а также лицо, уголовное дело против которого прекратили из-за его смерти, в 2017 году узнали, что из заключения освободился мужчина, который занимался организационной деятельностью в криминальной среде, скрывая от заключенных тот факт, что сотрудничает с администрацией.

Злоумышленники встретились с мужчиной, надели на него наручники и вывезли в частный дом, где стали требовать с него 300 тысяч рублей за проступок. Его избили, лишили еды и воды и привязали к батарее. Впоследствии мужчину перевезли на арендованную квартиру, где держали до 2 мая, когда ему удалось сбежать, пока его похитители спали.

Мужчины похитили у своей жертвы мобильные телефоны, часы и деньги на сумму более 1,1 миллиона рублей. Сейчас они находятся под стражей, а их дело передано в суд на рассмотрение.