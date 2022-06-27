В Казани за последние пять лет отремонтировано 80% подростковых клубов

За пять лет в Казани отремонтировали 46 подростковых клубов. 82% кружков и секций в клубах сегодня работают бесплатно. Градоначальник Ильсур Метшин на аппаратном совещании в мэрии отметил, что сейчас молодежные клубы являются не только местом досуга, но и пространством, где молодые люди получают важные современные компетенции.

«Сегодня в Казани 80% детских и молодежных клубов, которые функционируют в городе, отремонтированы и соответствуют современным требованиям. Без поддержки и понимания Президента Татарстана Рустама Минниханова нам трудно было бы достигнуть этих показателей». «Наша задача — помочь молодежи в быстро меняющемся мире найти себя и свое призвание», — подчеркнул Ильсур Метшин.

Градоначальник также поделился воспоминаниями из своего детства. «В моем родном городе мода на подростковые клубы появилась в конце 80-х годов. Как правило, это были трех-, четырехкомнатные квартиры без особого оборудования — два стола да три стула. Однако сохранились самые добрые воспоминания. Подростковые клубы были прикреплены к школам, и футбольная и хоккейная команды именовались по названию этих подростковых клубов. Сначала мы начинали в „Затейнике“, потом в „Юном шиннике“, рядом были „Романтик“, „Дружба“. Все ресурсы заключались в педагогах-энтузиастах и их любви к детям и своей профессии. В тот момент мы очень многому там научились. Главное — это было вырвать детей из неорганизованного послешкольного времяпрепровождения, пока родители не вернулись с работы», — рассказал мэр.

Замруководителя исполкома по социальным вопросам Гузель Сагитова сообщила, что в Казани продолжаеттся работа по поиску новых помещений для открытия подростково-молодежных центров.

Так, в настоящее время готовится проект республиканской программы на 2023-й и последующие годы, в которой формируется перечень объектов.

«В планах ремонт помещения на улице Ютазинской, в котором совместно с Федерацией бокса РТ планируется открыть спортивный клуб; помещения на ул. Арбузова, 6, где возможно организовать крупный туристическо-экологический центр совместно с общественной организацией „Скауты Татарстана“; а подростковый клуб „Казань“ на ул. Губкина, 6 планируем расширить, передав учреждению пустующее помещение в соседнем доме», — отметила спикер.