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Происшествия 26 апреля 2024 11:08

В Казани за полумиллионный долг по зарплате возбудили дело на руководство фирмы «Амикон»

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Прокуратура Кировского района Казани провела проверку соблюдения трудового законодательства в ТСК «Амикон» и обнаружила нарушения.

Как сообщил официальный представитель прокуратуры РТ Руслан Галиев, с марта по декабрь 2023 года предприятием не произведена выплата заработной платы двум работникам на общую сумму не менее 650 тыс. рублей.

По требованию прокуратуры возбуждено уголовное дело. Ход расследования взят на контроль в прокуратуре.

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