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Новости Татарстана и Казани
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В Казани за полмиллиарда рублей отремонтируют МКДЦ
В Казани проведут капитальный ремонт зданий Межрегионального клинико-диагностического центра (МКДЦ) на улице Карбышева. Стоимость работ на объекте составляет порядка 500 млн рублей, следует из тендера на портале госзакупок.
Обновить медицинское учреждение и обеспечить его необходимым оборудованием, мебелью и инвентарем планируется до 1 декабря 2025 года. Согласно смете, строительные работы проведут в блоках А, Б, В, Г, И, К. Также запланированы замена щитов, монтаж лифтов в блоке Д и другие работы, в том числе благоустройство территории.
Еще порядка 2 млн рублей будет выделено на ремонтные работы в консультативной поликлинике РКБ (корпус Г) на Оренбургском тракте.
Заказчиком выступает Главстрой Татарстана, средства выделят из республиканского бюджета.
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