В Казани за полмиллиарда рублей отремонтируют МКДЦ

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Казани проведут капитальный ремонт зданий Межрегионального клинико-диагностического центра (МКДЦ) на улице Карбышева. Стоимость работ на объекте составляет порядка 500 млн рублей, следует из тендера на портале госзакупок.

Обновить медицинское учреждение и обеспечить его необходимым оборудованием, мебелью и инвентарем планируется до 1 декабря 2025 года. Согласно смете, строительные работы проведут в блоках А, Б, В, Г, И, К. Также запланированы замена щитов, монтаж лифтов в блоке Д и другие работы, в том числе благоустройство территории.

Еще порядка 2 млн рублей будет выделено на ремонтные работы в консультативной поликлинике РКБ (корпус Г) на Оренбургском тракте.

Заказчиком выступает Главстрой Татарстана, средства выделят из республиканского бюджета.