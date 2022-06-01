В Казани владелец продает здание торгового комплекса «Алтын-Т» за полмиллиарда рублей

В Казани за 500 млн руб. выставили на продажу здание торгового комплекса «Алтын-Т». Соответствующее объявление размещено на электронной площадке бесплатных объявлений.

Автор объявления указал, что площадь двухэтажного комплекса составляет 6,3 тыс.кв. метров. Он находится вблизи развязки «Сибирский Тракт — Арбузова».

«В пешей доступности ж/д станция "Компрессорный", остановки общественного транспорта, включая один из самых популярных трамвайных городских маршрутов №5. Окружение составляют торговые и административные здания, складские помещения, производственные корпуса, сервисные центры, образовательные учреждения и жилые дома», — говорится в объявлении.

Покупателю предлагается объект в чистовой отделке. У помещений уже есть арендаторы, поэтому здание продается, как арендный бизнес.