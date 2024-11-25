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Общество 25 ноября 2024 10:56

В Казани за полгода ввели в эксплуатацию почти 1,1 млн квадратных метров жилья

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В Казани за первое полугодие 2024 года ввели в эксплуатацию почти 1,1 млн квадратных метров жилья. Это на 6% выше уровня прошлого года. Такие данные на деловом понедельнике привел замруководителя исполкома города Ильдар Шакиров.

Это в том числе 7,2 тыс. квартир, 4,9 тыс. индивидуальных домов.

«Согласно оценке социально-экономического положения среди крупных городов России, Казань также улучшила свои позиции по поводу жилья, переместившись с четвертого на второе место по итогам первого полугода 2024 года», - уточнил Шакиров.

Отметим, что в рейтинге не учтены Москва и Санкт-Петербург.

#ввод жилья #Деловой понедельник
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