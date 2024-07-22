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В Казани за полгода в ДТП погибли 16 человек
За полгода в Казани случилось 553 дорожно-транспортных происшествия, в которых 16 человек погибли и 662 получили различные травмы. Об этом сообщил председатель Комитета по транспорту исполкома столицы Татарстана Алексей Сидоров на деловом понедельнике.
«Несмотря на снижение всех показателей аварийности по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, по итогам 2023 года в Казани выявлен 71 аварийно-опасный участок. Из них 28 участков концентрации ДТП, 18 зон аварийности, семь участков с погибшими и 18 потенциально опасных участков», — рассказал спикер.
Сидоров подчеркнул, что были проанализированы все аварийные участки. В этих местах будут установлены светофоры, дополнительные дорожные знаки, ограждения, искусственные неровности и фонари, построены новые тротуары, нанесена разметка и проведены другие мероприятия по безопасности дорожного движения.
С января по июнь прошлого года в Казани произошло 621 дорожно-транспортное происшествие, в которых 17 человек погибли и 731 получил различные ранения.
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