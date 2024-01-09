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В Казани за новогодние праздники в ДТП пострадали 13 человек
С 31 декабря 2023 по 8 января 2024 в Казани автоинспекторы зарегистрировали 724 ДТП, из них 11 с пострадавшими. Об этом сообщают в пресс-службе МВД России по РТ.
Как сообщают в ведомстве, в итоге 13 участников ДТП – 3 водителя, 7 пассажиров, двое из которых дети, и 3 пешехода – получили травмы различной степени тяжести.
Отмечается, что в четырех случаях ДТП с пострадавшими причиной стал выезд на встречку, в трех случаях водители не уступили дорогу пешеходам, переходящим проезжую часть по пешеходному переходу, еще четыре дорожные аварии произошли по причине нарушения правил проезда перекрестков.
В ведомстве также указали, что за прошедшие выходные и праздничные дни были задержаны 89 пьяных автомобилистов.
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