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Новости Татарстана и Казани
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В Казани за неделю заболеваемость гриппом и ОРВИ выросла на 152%
В столице Татарстана эпидемиологический порог по заболеваемости ОРВИ и гриппом превысил 73%. Об этом на деловом понедельнике рассказал замминистра здравоохранения республики — начальник Управления здравоохранения города Владимир Жаворонков.
«В последние четыре недели система здравоохранения Казани отмечает рост заболеваемости ОРВИ и гриппом. Суммарная заболеваемость ОРВИ и гриппом за 50-ю неделю по городу выше эпидпорога на 73%», — отметил он.
Так, за прошедшую неделю в столице Татарстана зарегистрировали 21,9 тыс. случаев заражения гриппом и ОРВИ. Темп прироста по сравнению с предыдущими семью днями — 152%.
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