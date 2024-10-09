В Казани за неделю собрали более 1 тыс. кубометров вторсырья из желтых сеток

С 30 сентября по 6 октября из столицы Татарстана вывезли 127 039 м³ твердых коммунальных отходов,1288 м³ из них – раздельного сбора желтых сеток.

Всего по западной части Татарстана за указанный период вывезено 199 426 м³ твердых коммунальных отходов.

В УК «ПЖКХ» напомнили, зачем нужны желтые сетки во дворах, и что в них можно выкидывать.

«В желтые сетки можно помещать все виды пластика и металла, любое стекло, макулатуру и упаковки от сока или молока. Рекомендуем мыть тару и скручивать пустые бутылки, чтобы они занимали меньше места в контейнере. А вот сдирать этикетки нет необходимости. Отходы из таких сеток вывозятся отдельно и дальше попадают на мусороперегрузочную станцию (МПС-1), где их руками перебирают наши сотрудники. Благодаря общим усилиям около 70% содержимого желтых сеток отбирается, а это почти 100 мусоровозов, которые не отправятся на полигон», – сообщил представитель регоператора.

Информацию об адресах размещения желтых сеток и иных пунктов сбора вторсырья можно найти в чат-боте «МОЯ КАЗАНЬ» в разделе «Раздельный сбор».