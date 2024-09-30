В Казани за неделю поймали 512 граждан, катающихся без билета на электротранспорте

За последнюю неделю сентября (23-29 числа) в электротранспорте Казани «поймали» 512 граждан, катающихся без билета. Это менее 1% от общего числа проверенных пассажиров (66,6 тыс. человек), сообщает МУП «Метроэлектротранс».

Уточняется, что «зайцы» - это именно те люди, которые пошли на принцип: «лучше выйду из троллейбуса (трамвая), чем оплачу проезд». Еще 8 662 пассажира или 12.9% от общего числа проверенных граждан оплатили свою поездку после замечания контролёров.

В пресс-службе предприятия напомнили, что водитель электротранспорта видит всю информацию о количестве произведенных оплат. Также в сообщении добавили, что полученные деньги впоследствии тратят на финансирование общественного транспорта.

В «Метроэлектротрансе» подчеркнули, что оплатить проезд пассажир должен в течение одной остановки в соответствии с действующим тарифом.