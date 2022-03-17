В Казани за неделю подешевело дизельное топливо

За неделю с 4 по 11 марта в Казани на 18 копеек за литр снизились средние цены на дизельное топливо, составив 52,5 рубля. Об этом говорят данные, опубликованые Татарстанстатом.

Цены на бензин марок АИ-92, АИ-95 и АИ-98 за указанный период остались на прежнем уровне. Так литр АИ-92 стоит 46,2 рубля, АИ-95 – 49,9 рубля, а стоимость АИ-98 составляет 59 рублей за литр.

Отметим, что стоимость бензина марок АИ-92 и АИ-95 не меняется в Казани в течение последнего месяца, о чем сообщал «Татар-информ».