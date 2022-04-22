В Казани за неделю подешевел бензин всех марок

В период с 8 по 15 апреля в Казани наблюдается снижение стоимости бензина марок АИ-92, АИ-95 и АИ-98. Соответствующие данные опубликованы на сайте Татарстанстата.

За указанную неделю бензин АИ-92 упал в цене на 3 копейки за литр, а АИ-95 – на 28 копеек за литр, благодаря чему их стоимость теперь равняется 46 и 49,5 рубля за литр соответственно. Снижение стоимости автомобильного топлива марки АИ-98 за неделю оказалось самым значительным – 29 копеек за литр. Литр такого топлива стал стоить 58,8 рубля.

Несмотря на положительную динамику цен на бензин, дизельное топливо за неделю с 8 по 15 апреля выросло в цене на 29 копеек за литр. Теперь один литр «дизеля» стоит 51,9 рубля.