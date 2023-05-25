В Казани за мошенничество заочно арестовали организатора паломнических туров в Мекку

Сегодня Приволжский районный суд Казани заочно арестовал владельца туристической фирмы «Урал Сервис» Ильяса Янгуразова, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе суда.

В настоящее время мужчина находится в международном розыске. Янгуразова обвиняют в 43 эпизодах мошенничества в крупном размере и в одном эпизоде злоупотребления полномочиями. Сумма ущерба по всем эпизодам мошенничества составила около 4 млн рублей.

По версии следствия, мужчина использовал служебное положение в качестве гендиректора турфирмы «Урал Сервис» с целью хищения средств. Он заключал с паломниками договоры об оказании услуг по организации хаджа в Мекке и Медине, а после переставал выходить на связь.

Уголовное дело на мужчину завели еще в 2018 году.

«Татар-информ» продолжает следить за развитием событий.