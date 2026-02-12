В Казани за минувшие сутки вывезли более 32 тыс. тонн снега

На уборку дорог Казани за прошедшие сутки вышли 1 111 единиц спецтехники и 680 дорожных рабочих. С улиц города вывезли 32,8 тыс. тонн снега, сообщает Комитет внешнего благоустройства.

Для обработки дорожного покрытия было использовано 127 тонн противогололедных средств, включая 38 тонн реагента и 89 тонн песко-соляной смеси.

Днём работы продолжатся. На расчистку магистралей и внутриквартальных проездов планируется задействовать 609 машин и 575 сотрудников дорожных служб.

Всего с начала зимнего сезона из столицы Татарстана вывезено 904,5 тыс. тонн снега, а расход противогололедных материалов достиг 50,3 тыс. тонн.