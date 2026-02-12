news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 12 февраля 2026 10:01

В Казани за минувшие сутки вывезли более 32 тыс. тонн снега

Читайте нас в
Телеграм

На уборку дорог Казани за прошедшие сутки вышли 1 111 единиц спецтехники и 680 дорожных рабочих. С улиц города вывезли 32,8 тыс. тонн снега, сообщает Комитет внешнего благоустройства.

Для обработки дорожного покрытия было использовано 127 тонн противогололедных средств, включая 38 тонн реагента и 89 тонн песко-соляной смеси.

Днём работы продолжатся. На расчистку магистралей и внутриквартальных проездов планируется задействовать 609 машин и 575 сотрудников дорожных служб.

Всего с начала зимнего сезона из столицы Татарстана вывезено 904,5 тыс. тонн снега, а расход противогололедных материалов достиг 50,3 тыс. тонн.

#уборка улиц от снега #комитет внешнего благоустройства казани #Татарстан
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
«До 90% поражений идет «птичками»»: оператор БПЛА из Альметьевска о службе на СВО

«До 90% поражений идет «птичками»»: оператор БПЛА из Альметьевска о службе на СВО

11 февраля 2026
«Это мизер!»: Минуллина назвала депутатам Татарстана причины пробуксовки ГЧП

«Это мизер!»: Минуллина назвала депутатам Татарстана причины пробуксовки ГЧП

11 февраля 2026