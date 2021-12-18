В Казани за хамство туристам задержали коня-аниматора

Заявление о хулиганских выходках аниматора в костюме коня поступило накануне в отдел полиции «Япеева». Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе УМВД России по Казани.

Полицейские установили личность аниматора. Им оказался уроженец Чувашии.

Юношу задержали. На него составили протокол за мелкое хулиганство.

«В ближайшее время Вахитовский суд Казани вынесет молодому человеку приговор. До вынесения решения молодой человек будет находиться в отделе полиции», – уточнили в пресс-службе управления.