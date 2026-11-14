В Казани за Кубок министра МВД Татарстана поборются 12 команд

Фото: пресс-служба ФСО «Динамо» РТ

С 16 по 21 ноября в Казани пройдет XXI Всероссийский турнир по волейболу среди ветеранов правоохранительных органов на Кубок министра внутренних дел по Республике Татарстан. Соревнования посвятят памяти бывшего министра внутренних дел ТАССР генерал-лейтенанта милиции Салиха Япеева.

В этом году за победу поборются 12 команд из Калужской, Ульяновской, Самарской, Кировской и Свердловской областей, Татарстана, Башкортостана, Удмуртии, Чувашии и Марий Эл. Также в турнире примут участие представители «Динамо» ФСИН России и «Динамо» МВД Республики Таджикистан.

Турнир проводится с 2007 года. Его инициатором стал тогдашний министр внутренних дел Татарстана, а ныне руководитель Администрации Раиса РТ Асгат Сафаров. Соревнования направлены на популяризацию волейбола, поддержку ветеранского спорта, пропаганду здорового образа жизни и укрепление связей между правоохранительными органами регионов России.

За историю турнира татарстанская команда «Динамо-МВД» становилась обладателем Кубка 14 раз.

Торжественное открытие соревнований состоится 17 ноября в 10:00 в спорткомплексе «Динамо». Матчи пройдут на двух площадках – в спорткомплексе «Динамо» и спортивном центре организации в поселке Мирный.

На предварительном этапе команды распределят по подгруппам, где они разыграют путевки в финальную часть турнира. Полуфинальные встречи запланированы на 19 ноября, решающие игры – на 20 ноября.